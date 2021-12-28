Akkuyu NES şantiyesinde işçilerin kartları iptal ediliyor: 'İşten çıkarıldıysam gerekçesini dahi bilmiyorum'

Mersin Akkuyu'da yapımı devam eden nükleer enerji santrali inşaatında çalışan işçilerin herhangi bir bildirim yapılmadan şantiyeye giriş kartları iptal ediliyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşarak şantiyeye gittiğinde kartına güvenliğin el koyduğunu belirten bir işçi "4 aydır burada çalışıyorum. Cuma günü de mesaiye başlamak için gittiğimde güvenlik görevlisi iptal olduğunu söyleyerek kartıma el koydu. Sebebini sorduğumda bilmediğini, şirket yetkililerine sormam gerektiğini söyledi. Bu sırada kartı iptal edilen başka işçiler de vardı ve bize hiçbir açıklama yapılmadı" diye konuştu.

'Tüm gün işten neden çıkarıldığımı öğrenmek için uğraştım'

Hafta sonu hiçbir yetkiliye ulaşamayacağı için eşyalarını alarak memleketine dönen işçi, dün tüm gün kartının neden iptal edildiğini öğrenmek için uğraştığını ancak kimseye ulaşamadığını aktardı.

İşçi, “Şu anda işten çıkarılıp çıkarılmadığımı, çıkarıldıysam gerekçesini dahi bilmiyorum. Bizler insanız, emeğimizin karşılığını böyle almamalıyız” diyerek açıklama yapılmasını istedi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın şantiyede çalışan diğer inşaat işçilerinden aldığı bilgiye göre, şantiyede, geçen haftadan bu yana 300 civarı işçinin bu şekilde işten çıkarıldığı ve bunun yılbaşına kadar devam edeceğinin konuşulduğu ortaya çıktı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



Facebook: https://www.facebook.com/ patronlarinensesindeyiz



Twitter: https://twitter.com/ pensendeyiz



E-posta: [email protected] patronlarinensesindeyiz.org