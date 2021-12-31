Hugo Boss 'maliyetleri kısmak' için üretimi Türkiye'ye kaydırıyor

Hugo Boss, tedarik zincirini kısaltmak için üretimini "eve yaklaştırıyor". FT'nin haberine göre Almanya menşeli Hugo Boss, Güneydoğu Asya'daki üretimi İzmir'deki fabrikasına kaydırma planları içerisinde.

Yayın organı, Hugo Boss'un İzmir'deki fabrikası için yeni işçi alımı olacağını yazdı.

Hugo Boss CEO'su Daniel Grieder, tedarik zinciri aksamalarının firması ve rakipleri için gecikmeler ve daha yüksek nakliye maliyetleri ile “inanılmaz zorluklar” yarattığını söyledi. 2025 yılına kadar satışları yılda 4 milyar avroya çıkartmak istediğini söyleyen Grieder, İzmir'deki fabrikada yaklaşık bin işçi daha işe almak istediğini ve personeli üçte bir oranında artırmak istediğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca İzmir'deki fabrika için sermaye mallarına da yatırımı arttırmayı planlayan Grieder, Asya, Avrupa ve Amerika kıtası pazarlarına yönelik ürünlerin de orada üretileceğini söyledi ve bunun şirket için “büyük bir geçiş” olacağını dile getirdi.

Bugüne kadar Hugo Boss'un üretiminin çoğu "işgücü maliyetlerinin çok daha düşük olduğu" gerekçesiyle Güneydoğu Asya'da gerçekleşiyordu.

1999 yılında kurulan Hugo Boss'un İzmir fabrikası, halihazırda Hugo Boss'un en büyük üretim tesisi. Şimdiye kadar firmanın üretiminin yüzde 20'si Türkiye, İtalya ve Polonya'daki fabrikalarda gerçekleşirken yüzde 80'iysa taşeronlar tarafından gerçekleştiriliyor. Hugo Boss, üretimde kendi payının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını söyledi.

Geçen yıl içinde, şirket İzmir'deki üretimini yeniden düzenledi ve şimdi orada forma, kadın giyim ve diğer giysiler de üretmeye başladı. Grieder ayrıca FT'ye verdiği demeçte Avrupa'ya yakın bir özel fabrikanın son aylarda "büyük bir rekabet avantajı" olduğunu da söyledi.