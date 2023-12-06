HÜDAPAR'lı Ramanlı: Kadına şiddetin sebepleri alkol, fuhuş ve madde bağımlılığıdır

HÜDAPAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin alkol, fuhuş ve madde bağımlılığı olduğunu öne sürdü.

Ramanlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Serkan Ramanlı, bir gazetecinin kadına yönelik şiddete ilişkin sorusunu yanıtlarken, toplumun ve devletin kadına yönelik şiddetin sebeplerini görmezden geldiğini belirtti.

Ramanlı, "Kadına yönelik şiddetin sebepleri alkol, fuhuş ve madde bağımlılığıdır. Bunun üzerine gidilmesine yönelik bir irade bugüne kadar oluşmadı" dedi.

Ramanlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadına yönelik şiddete erkek egemen anlayışın sebep olduğu iddia edilse de bu anlayışa sahip olmayan Avrupa'da da kadına yönelik şiddet devam ediyor. Orada sosyal hayatı düzenleyen baskın bir din de yok. Kadına yönelik şiddetin sebebi, alkol egemen, 'fuhuşerkil' toplumdur. Bu tür kötü alışkanlıklarla mücadele edilmediği sürece kadına yönelik şiddetin durdurulması mümkün değildir."