HÜDAPAR, AKP listelerinden seçime giriyor

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katıldı. HÜDA PAR ise ittifaka dışarıdan destek verecek.

HaberTürk'ten aktarılan son dakika bilgisine göre Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı.

İttifakı dışarıdan destekleyecek HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun ise, "Seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" ifadelerini kullandığı bildirildi.

1990-2000 yılları arasında işlediği birçok cinayetle gündeme gelen Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen parti hakkında Erdoğan, “Tamamıyla yerli ve milli bir yapı” ifadesini kullandı.