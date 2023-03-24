Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na katıldı

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı. Habertürk'ün haberine göre, partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan, ittifak protokolüne imza atacak.

AKP'den Genel Başkanlık düzeyinde Refah Partisi Genel Merkezi'ne yapılan bugünkü ziyaretin ardından Yeniden Refah Cumhur İttifakı'na resmen katıldı.

6284’ün kaldırılması şart koşulmuştu

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı’na katılmak için “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kaldırılmasını” talep etmişti. Yeniden Refah Partisi’nin bu talebine tepki yağmıştı.

6284 sayılı yasa sadece Türkiye’ye özgü değil, tüm dünyada kadına karşı şiddet ile mücadelenin anahtar kavramlarını ve mekanizmalarını içeren bir yasa. Şiddet uygulayanın mağdurun evine, işine, okuluna yaklaşmamasını sağlayan koruma emri gibi şiddeti etkili bir şekilde önlemeye yönelik hükümler içeriyor.