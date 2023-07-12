HÜDA PAR'lı vekilden 'İsveç' çıkışı: 'NATO üyeliği veto edilmeli'

AKP listelerinden girdiği seçimlerde 4 milletvekili çıkaran HÜDA PAR'dan, İsveç'in NATO'ya katılımının "İslami değerlere yönelik saldırıya izin verdiği" gerekçesiyle veto edilmesi gerektiği açıklaması yapıldı.

İsveç ve NATO yapılan üçlü toplantıda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımı kararını Meclis'e götürme sözü vermişti.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında İsveç'te polisin, Kurban Bayramı'nın ilk günü, Stockholm'deki bir caminin önünde Kuran yakılmasına izin verdiğini belirtti.

Ramanlı, "İsveç makamlarının, ikinci kez bu skandal eyleme izin vermesi, İslam düşmanlığında geldikleri noktayı ortaya koymaktadır" dedi.

AA'nın aktardığına göre Ramanlı, "İslami değerlere yönelik saldırılara izin veren İsveç'in, NATO üyeliğinin veto edilmesi ve diplomatik ambargo uygulanması gerektiğini" söyledi.