HÜDA PAR'ın önerisi AKP'nin seçim beyannamesine girdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi AKP'nin seçim beyannamesini dün kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan toplantıda, beyannamede yer alan "bazı vaatleri" de sıraladı.

Cumhur İttifakı'na katılıp seçimlerde Erdoğan'ı destekleme kararı alan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun dile getirdiği, "ev hanımlarına emeklilik hakkı" önerisi AKP'nin seçim beyannamesine girdi.

'Aileyi güçlendirmeye dönük mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz'

Beyannamede şu ifadelere yer verildi:

"Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında, ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak, yeni evlilikler teşvik edilecektir. Ev hanımlarının evdeki emekleri karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız."