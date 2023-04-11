Erdoğan'ın 'Profesör müsveddesi' sözlerine ilişkin Naci Görür'den açıklama: Ben değilimdir herhalde

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP aday tanıtım toplantısında bir profesörü hedef alarak “Geçen akşam bir TV kanalında bir prof. ne dese beğenirsiniz? Prof. ha! Köprü yapmakla, baraj yapmakla, havalimanları yapmakla bu iş çözülmez, soğan patates kaç para onu söyle. Bu adam profesör. Düşünün, barajın yok, havalimanın yok, bütün bunlarla beraber TOGG’un yok. Uçak gemin yok, domates patates kaç para onu söyle. Ya bu adam prof. Müsvedde bu… Öncelikle senin profesörlüğünden bu millete ne gelir? Önce bir ülkenin kalkınması için nelere ihtiyaç var bunu söyle” demişti.

Sosyal medyada ve birçok haber sitesinde Erdoğan’ın sözlerinin deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’e yönelik olduğu belirtildi.

TELE1’den Bişar Arslan’a konuşan Görür, Erdoğan’ın açıklamasını dinlediğini ve sözlerin kendisine yönelik olmadığını belirtti. Görür “Ben değilimdir herhalde. Sayın cumhurbaşkanı beni hedef almadı. Çünkü orda diyor ki biberin fiyatı, domatesin fiyatı diyor. Ben şu bu fiyatı demedim. Dolayısıyla ben hedef değilim. Benim ‘Yol az yapalım’ şeklinde benzer bir açıklamam var ama domatesin biberin fiyatı mevzularına hiç girmedim” ifadelerini kullandı.

Görür sözlerin kendisine yönelik olduğuyla ilgili haberlerle ilgili “Yanlıştır” dedi. Öte yandan Erdoğan’ın sözlerinin hukukçu Prof. Ersan Şen’e de yönelik de olabileceği belirtiliyor.