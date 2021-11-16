HÜDA PAR'dan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' yanıtı: Sevindirici bir şey

TV5'te yayımlanan, Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu Düşünme Vakti programına konuk olan HÜR Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP'nin helalleşme çağrısına yanıt verdi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "O fiilleri bizzat yapan Kemal Bey değil ama o fiillerin sahibi olan partinin genel başkanı olarak o yanlışların farkına varmışsa, düzeltirse sevindirici bir şey" dedi.

Geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulunarak “helalleşme kararı” aldığını açıklayan Kılıçdaroğlu, "İktidarlardan çok şifaya ihtiyacımız var. Geçmişten gelen küskünlük ve öfkeye bağlı kalırsak ülkemiz bu felaketlere mahkum kalacak” ifadesini kullanmıştı.