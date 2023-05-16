HÜDA PAR'dan 'Erdoğan' açıklaması: 'Yeniden başkan yaptıracağız'

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız" ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu elde ettiğini belirterek "AK Parti listelerinden aday gösterilen arkadaşlarımızın tamamı seçildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalmasına ilişkin Yapıcıoğlu, "İnşallah Cumhurbaşkanı'mızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve 'tam bağımsız Türkiye' hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Teveccüh gösterip bize desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye belirtti.