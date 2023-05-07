HÜDA PAR-AKP yakınlaşmasının ardından Kızılay'da iki Hizbullah hükümlüsü görevlendirilmiş

Depremzedelere ücretsiz gönderilmesi gereken çadırları para karşılığı satmasıyla gündeme gelen Kızılay'da, Hizbullah davasında ceza alan Mesut Işık’ın Kızılay Şube Başkanı, Naif Yılmaz’ın ise Kan Merkezi Müdürü yapıldığı ortaya çıktı

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık'ın Hizbullah üyesi olmak suçundan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanarak ceza aldığı ortaya çıktı. Işık'ın 17 Ocak 2000'de İstanbul Beykoz'da örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü operasyonun ardından ele geçen örgütsel dokümanların çözümlemesiyle yakalanıp Batman Cezaevi'nde uzun süre tutuklu kaldığı ve cezasını tamamladıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

Kızılay Güneydoğu Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Naif Yılmaz'ın da eski Hizbullah hükümlüsü olduğu ortaya çıktı. Yılmaz'ın ayrıca hem Mesut Işık hem de HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı İshak Sağlam'ın kayınbiraderi olduğu öğrenildi. Naif Yılmaz'ın Van Devlet Hastanesi'nde doktorluk yaparken ‘Kerem' kod adını kullanarak Hizbullah'ın askeri ve siyasi kanadında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. 'Hasan Türk' adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalanan Yılmaz'ın örgütün Menzil kanadına mensup gruplarla çatışmalara katıldığı iddiasıyla yargılandığı da ortaya çıktı.

İtiraf işe yaramadı

Naif Yılmaz'ın yakalandıktan sonra Hizbullah'ın çökertilmesine yönelik bilgiler verdiği gerekçesiyle pişmanlık yasasından yararlanmak istediği ama bilgiler yetersiz bulunduğu için isteğin reddedildiği öğrenildi. DGM'de yargılanıp 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Yılmaz'ın 2004'te şartlı tahliye olduğu, 2013'te hakların iadesi davasını kazanıp sabıka kaydını sildirdiği bildirildi.

HÜDA PAR - AKP yakınlaşmasından sonra göreve geldi

Işık ve Yılmaz'ın Kızılay'da görevlendirmenin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Güneydoğu'dan aday çıkarmayıp AKP'li adayları destekleme kararı alan HÜDA PAR ile AKP yakınlaşmasından sonra bizzat AKP iktidarının onayı ile gerçekleştirildiği bildirildi.