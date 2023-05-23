HÜDA PAR'dan Akşener hakkında suç duyurusu

HÜDA-PAR, ‘hakaret ettiği’ gerekçesiyle İYİP Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Haber Merkezi

Hizbullah'ın yönetim kademesinde olan ve hüküm giyen isimlerin yer aldığı ve AKP listelerinden TBMM’ye giren HÜDA PAR, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:

“Partimize yönelik sarfettiği çirkin, ahlak sınırlarını aşan, siyasi olgunluğa yakışmayan ve bir siyasetçinin sahip olması gereken asgari nezaketi ihlal eden hakaretleri sebebiyle Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Paylaşımda, hangi ifadelerinden ötürü Akşener hakkında suç duyurusunda bulunulduğu dile getirilmedi.

Akşener ne demişti?

Akşener, dün katıldığı Habertürk canlı yayınında, HÜDA PAR’ın programında yer alan, "kadın sahiplendirilmesi" ifadesine tepki göstermiş, "Kadını sahiplendirmek ne demek? Dangalak! Seni sahiplendirelim" demişti.

HÜDA-PAR’ın parti programında ‘kadınların sahiplendirilmesiyle’ ilgili şöyle bir madde bulunuyor: 

“Varisleri olmayan veya bulunamayan kişilerin bıraktığı miras, devlet hazinesine değil fakirlere bırakılmalı veya sadece fakir gençlerin evlendirilmesi, yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesi ve yetimlerin bakımı gibi alanlarda kullanılmak üzere oluşturulacak bir fona devredilmelidir.”

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