HÜDA PAR sözcüsünden Erdoğan'a gönderme: 'Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık'

Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA PAR'ın sözcüsü Serkan Ramanlı, Erdoğan'ın başbakanlık döneminde söylediği sözleri tekrarlayarak, "Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarımızın altına almış bir partiyiz" dedi.

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR'ın sözcüsü Ramanlı, BBN Türk yayınında Nisa Nur Çaydan'ın sorularını yanıtladı. Ramanlı, Çaydan'ın, "HDP ile benzerlikleriniz nedir?" sorusuna "Biz Kürt milliyetçi bir parti değiliz. Biz her türlü milliyetçiliği ayakları altına almış bir partiyiz. Biz müslümanız. Bize göre bütün müslümanlar kardeştir."

Ramanlı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bize göre bir milliyetin diğer bir milliyet üzerindeki hakimiyeti doğal değildir. Bu Avrupa'dan bize gelmiş zehirli bir ideolojidir" dedi.

"Biz her türlü milliyetçiliği ayakları altına almış bir partiyiz" sözlerini başbakanlık döneminde Erdoğan da söylemişti.