Erdoğan'ın ziyaret ettiği Destici: Tek liste büyük avantaj

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'ndan yer alan Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) ziyaret etti.

Erdoğan'a ziyaretinde AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da eşlik etti. BBP Genel Merkezi'ne gelen Erdoğan'ı kapıda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 10 dakika sürdü.

Destici görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Görüşmede öncelikli başlığımız deprem oldu" dedi.

"Seçime gidilirken pek çok kesimin talepleri var. Bunların çoğu çözüldü" diyen Destici, "Mağduriyet yaşadığını dile getiren kesimlerimizden gelen talepler var. Bize ulaşan talepleri Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşma imkanını da tekrar değerlendirdiğimizi ifade etmek istiyorum."

Üçüncü gündem maddelerinin seçim olduğunu kaydeden Destici, "Seçimlerle ilgili değerlendirmelerimizi yaptık. Saha çalışmalarımızı kendisiyle paylaştık. Cumhur İttifakı'mız seçimlerin hem cumhurbaşkanlığı ayağını 1. turda kazanacak hem de Meclis'te çoğunluğu elde edecektir" diye konuştu.

'Tek liste avantaj'

Destici, şöyle devam etti.: "Bu seçim sistemi elbette ki birleşenlere, tek liste altında seçime katılanlara büyük avantaj sağlıyor. Şu anda 4 siyasi partimiz de kendi ayrı listelerini hazırlıyorlar ve biz BBP olarak 81 ilde kendi adaylarımızla girecek şekilde seçime hazırız. Ama şu gerçeği bırakıyorum; ortak listeye girildiğinde büyük imkan sağlayacaktır."

Yeniden Refah'ı ziyaret etmişti

Erdoğan dün de Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etmişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarımızla ve kendi logomuzla gireceğiz. Ancak Cumhur İttifakı çatısı altında olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli ittifak ortaklarını işaret etmişti

Cumhur İttifakı'nın seçimlere AKP logosu altında ortak liste ile gireceği iddialarına tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendi logoları ve adaylarıyla seçime gireceklerini söylemişti. Bahçeli’nin bu adımı, ittifakın diğer üyeleri Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin kararlarını hatırlatarak savunması dikkat çekmişti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise, "HÜDA PAR bizim listemizden girecek, kalan diğer 3 parti kendi listesinden girme hazırlığı yapıyor. Devlet Bey'in ortaya koyduğu tavır da bizim aktardığımız tavrın aynısıdır" demişti.