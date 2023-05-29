HÜDA PAR: Partimizi kriminalize etmeye çalışanlar iyi niyetli değil

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde AKP listesinden TBMM'ye 4 milletvekili sokan ve Cumhurbaşkanı Seçimi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

"Halkımız, memleketimizin huzuru, selameti ve yönetimde istikrardan yana tercihte bulunarak Türkiye siyasetini dizayn etmeye çalışan emperyal güçlere ve mandacı zihniyete geçit vermedi" diyen Yapıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ortaya çıkan bu tablo, seçim kampanyalarını yalan, iftira, algı operasyonları ve kara propaganda üzerinden yürütenlere ders niteliğinde bir cevap olmuştur. Siyaseti rekabet üzerinden değil kin, nefret ve düşmanlıkla yürütenler maksatlarına ulaşamamıştır. Milletimizin iradesine ve istikbaline göz diken bölgesel ve küresel şer güçleri kaybetmiştir."

'Partimizi kriminalize etmeye çalışanlar iyi niyetli değil'

HÜDA PAR'ın "siyasi duruşu ve ortaya koyduğu pratikle sürecin önemli bir aktörü olduğunu" ifade eden Yapıcıoğlu, partisinin seçimlerde hedeflediği başarıyı yüzde 100 elde ederek siyasi alandaki varlığını Meclis'e taşıdığını söyledi.

"2012 yılında kurulan partimizi 20-30 yıl önceki bazı hadiseler üzerinden kriminalize etmeye ve marjinal, illegal bir yapı gibi göstermeye çalışanlar kesinlikle iyi niyetli değildir" iddiasında bulunan Yapıcıoğlu, "Sözde düşünce ve ifade özgürlüğü altında hakkımızda olur olmaz ithamlarda bulunarak bizi bir yerlere yaftalama telaşına girenlerin düşmanlığı aslında bizim şahsımızda inancımızdan beslenen siyasi mefkuremizedir" dedi.