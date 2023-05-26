HÜDA PAR milletvekili: Kadın narindir naziktir, çalışmak zorunda bırakılmasın

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi kapsamında AKP listesinden TBMM'ye giren HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, kadınların "narin ve nazik" oldukları için çalışmak zorunda olmamaları gerektiğini öne sürdü.

BirGün'ün haberine göre; çeşitli radyo kanallarının ortak canlı yayınında konuşan Serkan Ramanlı, "sözlerinin çarpıtılarak kadın düşmanlığına evrildiğini" iddia ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar da eğitim, siyaset, ticaret ve içtimaı alanlarda etkin olmalı. Biz bunu savunuyoruz. Sadece dediğimiz şey şudur; kadınlara eziyet etmeyelim bunu yaparken. Kadınlar daha tehlikeli işlerde çalıştırılmaya zorlanmasın. Ve kadın sırf geçimini sağlamak zorunda olduğu için çalışmasın. İdeali, formasyonu varsa bunu toplumla paylaşmak istiyorsa ve kendisi çalışmak istiyorsa çalışsın. Ama çalışmak zorunda bırakılmasın. Çünkü kadın narindir naziktir, bizim söylediğimiz bu. Bizim sözlerimizi çarpıta çarpıta kadın düşmanlığına evirdiler.”