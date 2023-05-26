CHP'li Ağbaba: HÜDA PAR'lı vekiller kadın çalışanın olmadığı katlarda çalışmak istiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP’nin TBMM’ye girmesini sağladığı HÜDA PAR’lı isimlerle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İkinci tur seçimlerine günler kala açıklamalarda bulunan Ağbaba, "Bu beyefendiler Mecliste kadın çalışan istemiyorlar. Kadın çalışanın olmadığı katları istiyorlar. İşte AKP’nin Meclise soktuğu vekiller bunlar. Bunlar cumhuriyet, Atatürk, bayrak düşmanı. 28 Mayıs geçmeden tanıyın bunları” diye konuştu.

HÜDA PAR ne istiyor?

HÜDA PAR, kadınların şiddete veya şiddet tehdidine karşı aldıkları tedbir ve uzaklaştırma kararlarının verilmesinin zorlaştırılmasını talep ediyor. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun olan 6284'ün kaldırılmasını ve "iki tarafın da haklarını gözetecek şekilde bir düzenlemeye gidilmesini" istiyor. Devletlere eşitsizlikten kaynaklanan şiddete karşı önlem alma, şiddetten koruma sorumluluğu yükleyen İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olduklarını ifade ediyorlar.

Ayrıca zinanın yeniden suç sayılmasını, karma eğitimi zorunlu olmaktan çıkarılmasını, cinsel istismarın evlilik ile affını savunuyor.