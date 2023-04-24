HÜDA PAR 'katiller' sözlerini 'nezaketsiz' buldu: 'Aydınlık yarınlar için çalışacağız'

1990’lı yıllarda devlet himayesinde işlediği cinayetlerle bilinen Hizbullah'ın devamı olarak bilinen ve 14 Mayıs'ta seçimlere AKP listelerinden giren Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), "katiller" sözlerini "asgari siyasi nezakete" uygun bulmadı.

HÜDA PAR Sözcüsü Yunus Emiroğlu, İYİP Sakarya milletvekilli Ümit Dikbayır'ın "Sakaryalı Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın katillerini meclise sokmaya uğraşıyorlar. HÜDA PAR'ı Meclis'e sokmaya uğraşıyorlar. AK Parti’ye verdiğiniz her oy, o katilleri meclise sokacak" sözlerine, yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi.

Partisinin "karalama kampanyası"na uğradığını iddia eden Emiroğlu "Geçmişleri karanlık bazı sözde siyasetçiler, kirli yüzlerini perdelemek için dürüst siyaseti ilke edinen HÜDA PAR'ımıza yönelik karalama kampanyalarıyla ahlaksızca itibar suikastı ve haysiyet cellatlığı yapmaktadırlar. CHP, HDP derken şimdi de kumar masasından kalktıktan sonra kumpas masasına oturtulan İYİ Parti yetkilileri görevi devraldı" ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'a yönelik suçlamaların "tek bir somut delile dayanmadığını" ileri süren Emiroğlu, "İddialarınızı ispat eden bir mahkeme kararı var mı? Katillerden söz edecekseniz katilleri uzakta aramayın, en yanı başınızdakilere bakmanız yeterli. Faili meçhullerle meşhur geçmişinize bakmanız yeterli" dedi.

'Aydınlık yarınlar için' çalışacakmış

Yunus Emiroğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kamufle etmeye çalıştığınız gerçek yüzünüzü 1990'lı yıllardaki faili meçhullerden ve 28 Şubat sürecinde darbecilerin hizasında saf tutmanızdan tanıyoruz. On binlerce insanın kanına girmiş bir örgütü alenen savunanlarla kahve içme iştiyakınızdan biliyoruz. Neyi örtmeye çalışıyorsunuz? Eski bir bakanın sizi tehdit ettiği dosyada neler var? Partinizden istifa edenlerin FETÖ ile bağlantılarınıza işaret etmesine dair ne diyeceksiniz? HÜDA PAR'a saldırmayı bırakın da masaya oturup kalkmanızdaki kararsızlığınızı kimler karara bağladı, onu anlatın. Milletimiz nazarında yaşadığınız irtifa kaybına karşı çaresizliğinizi HÜDA PAR'a saldırarak örtbas etmekten vazgeçin.

Tuttuğunuz yol da yol değil, bunu da bilin! İlla bizimle rekabet edecekseniz en azından asgari siyasi nezaket dahilinde rekabet ediniz. Şunu bilin ki bizi çekmeye çalıştığınız karanlığa rağmen aydınlık yarınlar için çalışacağız."