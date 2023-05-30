HÜDA PAR Genel Başkanı: Yeminimizi yapacağız

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM’deki yemin törenine ilişkin yaptığı açıklamada, yemin töreni için kasıtlı bir ‘spekülasyon’ çıkarıldığını öne sürerek “Yeminimizi yapacağız” diye konuştu.

HaberTürk’ten Arzu Türkuçar’ın haberine göre, seçim sonuçlarını da değerlendiren Yapıcıoğlu, "Tüm milletimize hayırlar niyaz ediyorum. İnşallah canla başla hangi partiden, hangi siyasi görüşten olursa olsun elimizden geldiğince çalışacağız. Umarım bundan sonra siyasi nezaketler yerine getirmeye çalışalım" dedi.

Meclis'te yapılacak yemin töreni hakkında soruları yanıtlayan Yapıcıoğlu, "Elbette okuyacağız. Bir nokta, virgül eksik bırakmamak gerekiyor. Ekleme çıkartma yapma gibi bir durum yok. Belki konuşulması istenmeyen gündemler için kasıtlı şekilde gündeme geldi" dedi.

'Yeminimizi yapacağız'

"Kampanya sürecinde başarılı olabilmek için manipülasyon yapıldığını ileri süren Yapıcıoğlu, "Seçim geçti. Eğer ciddi düşmanlık değilse bundan sonra vazgeçerler. Asla böyle bir şey gündeminizde olmadı 'Yemin etmeyeceğiz' diye bir şey söylemedik. Yeminimizi yapacağız, parlamentodaki görevimizi yapmaya geldik. Şov yapmaya gelmedik" ifadelerini kullandı.