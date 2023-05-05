HÜDA PAR Genel Başkanı: Türkiye'nin 100 yıl geriye gitmesini istemiyorsanız CHP'ye yol vermeyin

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Eğer Türkiye'nin 60, 70 hatta 100 yıl geriye gitmesini istemiyorsanız CHP zihniyetine yol vermeyin" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Van'da düzenlenen mitingde konuşan Yapıcıoğlu, "CHP zihniyetinde yapmak, inşa etmek, ıslah etmek yoktur, yıkmak, karşı çıkmak ve her şeye muhalefet etmek, yapılanı yapılmamış gibi göstermek vardır. Olmayanı kendileri tarafından yapılacak gibi göstermek vardır" diye konuştu.

'Sakın mandacı zihniyete yol vermeyin'

Yapıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yola çıktıklarında 6'lı masanın ortaklaştığı bir nokta vardı, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geri döneceklerdi. Başka bir şey var mıydı?" diyen Yapıcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu son dönemde her tarafta seçim çalışmaları yapılıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorlar mı? Hayır. Nereye geldiler, yedi yardımcılı cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu onlar için normal. Daha önce kandırdılar, bir daha neden kandırmasınlar.

Eğer Türkiye'nin 60, 70 hatta 100 yıl geriye gitmesini istemiyorsanız CHP zihniyetine yol vermeyin. Eğer gerçekten memleketin tam bağımsız olmasını istiyorsanız sakın mandacı zihniyete yol vermeyin. Bu memlekette tek parti faşizminin olduğu dönemde zulüm gören Kürt'ün, Alevi'nin, dindarın yeniden ötekileştirilmesini, aynı zulümlere maruz kalmasını, birliğin beraberliğin bozulmasını istemiyorsanız, yeniden bu vatandaşlarımızın düşman olarak tanımlanmasını istemiyorsanız bu zihniyete geçit vermeyin.

Onlar, yıllarca vatandaşın inancıyla kavga etti. Vatandaşın örtüsüyle alay ettiler, başından çıkarmaya çalıştılar. Bundan dolayı bu millet onlara iktidar vermedi, vermeyeceğini onlar da gördü şimdi mavi boncuk dağıtıyorlar. Şimdi değişmiş gibi yapıyorlar. Eğer o mazlumlarla birlikte memleketimizin garip insanlarının da üzülmesini istemiyorsak CHP zihniyetine geçit verilmemeli. Çünkü onlar bir şey yapmaz, sadece propaganda yapar."