AKP'li Dağ: CHP sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor

CHP ve Millet İttifakı'nı hedef alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor" dedi.

AA'ya açıklamada bulunan Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nda yer alan dğer partilerin gerek şahsen gerekse kurumsal olarak dezenformasyon, iftira ve kara propagandayı birer enstrüman haline getirdiğini iddia etti.

'Siyaseti Makyavelist bir seviyeye indirgedi'

Dağ, "Sosyal medya platformları üzerinden ve fondaş medya üzerinden CHP, bir süredir sistematik olarak itibar suikastları düzenliyor. Kendileri gibi düşünmeyen, hareket etmeyen ve çizdikleri istikamette gitmeyen herkese katı bir şekilde saldırıyor, ağza alınmayacak hakaretler yöneltiyorlar" dedi. Dağ, Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de siyaseti ilkeli bir zeminden alıp ilkelerin tamamen ortadan kalktığı Makyavelist bir seviyeye indirgediğini söyledi.

'Bu organizasyon yeni bir suikast timidir'

CHP'nin sosyal medyada kurduğu bir troll ağı ile gündemde olduğunu öne süren Dağ, şu iddialarda bulundu:

"Yalanı, kara propagandayı ve itibarsızlaştırmayı kendilerine dost edinmiş durumdalar. Buna neden başvurduklarını anlamakta zorlanmıyoruz. Çünkü kendileri de biliyorlar ki sahada bir karşılıkları yok ve vatandaşımıza dokunmakta, milletimizin dilini konuşmakta zorlanıyorlar. Sosyal medyada inşa ettikleri yapay bir dünya var ve özellikle seçim öncesi süreçlerde dağıttıkları paralar ve kurdukları organizasyon ile gündemi yalnızca sosyal medyadan takip eden kitleleri yanlış yönlendirmeyi hedefliyorlar.

Bu organizasyon yeni bir suikast timidir. Ancak her ne olursa olsun biz dezenformasyon ve iftira siyasetine karşı mücadelemizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. 15 Mayıs sabahı, CHP'nin inşa ettiği bu paralel evrenin de kurduğu diğer tüm pragmatist organizasyon ve ortaklıklar gibi tarih olduğu bir sabah olacaktır."