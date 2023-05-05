CHP'de üst düzey bürokrat atamaları için komisyon kuruldu: Ekipler oluşturuluyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, olası Millet İttifakı iktidarında bürokrasi atamalarını hızla gerçekleştirebilmek için Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de içinde yer aldığı bir komisyon kurulduğu belirtiliyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre bu komisyona, yeni dönemde bakan olmasına kesin gözüyle bakılan diğer genel başkan yardımcılarının da katkı sundu. Ekibin üst düzey bürokrat atamalarını belirlediği ifade edildi. Ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte çalışan bazı bürokratların isimlerinin de yeni dönem bürokrasisi için değerlendirmeye alındığı belirtildi. İddiaya göre bakan olmalarına kesin gözüyle bakılan isimler de kendi ekipleri için isim önerilerini bu komisyona iletiyor.

Bakanlık paylaşımını oy oranlarına göre yapma kararı alan Millet İttifakı’nın Dışişleri Bakanlığı için kurmayı planladığı ekibe ilişkin bazı isimler öne çıkmaya başladı. Eski büyükelçilerden CHP’li Ünal Çeviköz’ün, İYİP'li Ahmet Kamil Erozan’ın ve Deva Partili Abdurrahman Bilgiç'in, bakan yardımcısı olarak atanması bekleniyor.