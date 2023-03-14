HÜDA PAR Genel Başkanı: Meclis'te temsil edilmek istiyoruz

AKP'nin HÜDA PAR ile Cumhur İttifakı'nı genişletmek için yaptığı görüşmelerin ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu, Habertürk TV’ye konuk oldu.

Sunucu Mehmet Akif Ersoy'un MHP ile nasıl bir arada olabilecekleri sorusuna Yapıcıoğlu, “MHP’nin bu hassasiyetlerini MHP’nin temsilcisine sorun” yanıtını verdi. Yapıcıoğlu, Hizbullah’ın terör örgütü olup olmadığı sorusunuysa gülerek yanıtsız bıraktı.

'Eğer ittifak içinde yer alacaksak...'

Zekeriya Yapıcıoğlu, AKP ile milletvekilliği pazarlığı iddiasıyla ilgili de şunları söyledi:

“Eğer ittifak içinde yer alacaksak, bu ittifakın bileşenlerinin totalde, toplamda, maksimum sayıda en iyi verimi nasıl alması mümkünse biz onu önceliyoruz. Biz sayı pazarlığı yapmıyoruz. İlla şu kadar olacak, şunun altı ya da üstü olacak diye bir görüşme bir konuşma değil. Biz HÜDA PAR olarak Meclis’te temsil edilmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bir dönem daha devam etmesini istiyoruz. Bunun devam etmesi tek başına yeterli değil. Biz hem Meclis’te temsil edilelim, Cumhur İttifakı’nın Meclis’te çoğunluğu neyse onu da sağlayalım istiyoruz.”