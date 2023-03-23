'HÜDA-PAR, Cumhur İttifakı’nda net bir oy kaybına sebep olacak'

İki aday senaryosu üzerinden yürütülen araştırma neticesinde Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan karşısında 11,2 puan önde olduğu belirtildi. Gazete Duvar'dan Emirhan Durmaz'ın haberine göre; Ertan Aksoy, HÜDA-PAR tabanının kendi haline bırakıldığında dahi büyük ölçüde Erdoğan’ı destekleyeceğini dile getirdi. Ertan Aksoy, kurumsal desteğin ise başka bir anlam taşıdığını ifade etti:

"Toplumun büyük çoğunluğu HÜDA-PAR’ın hayal ettiği aşırı ve marjinal Türkiye programı ile uyuşmuyor. Bu denklemde HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı’na dahil olduğu durum, AK Parti ve MHP tabanında da büyük huzursuzluk yaratacak ve net bir oy kaybına sebep olacaktır. Esasen, buradan hareketle AK Parti’nin iktidar olduğundan bu yana hiç bu kadar sıkışmadığını söyleyebiliriz. Öyle ki, panik ve kaygı ile birlikte ne gelirse kârdır mantığı ile hareket edildi ancak ortada ciddi bir muhasebe hatası yapıldı."