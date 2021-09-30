Suruç Katliamı davasında görülen yeni duruşmada Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun istihbarat evrakına göre; IŞİD ile Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), Türkiye’deki örgüt mensuplarına maddi yardım gönderme konusunda anlaştı.

ANKA’da yer alan habere göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 15 Ocak 2021 tarihli evrakında yer alan istihbarata göre; IŞİD ile Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), Türkiye’deki örgüt mensuplarına maddi yardım gönderme konusunda anlaştı. Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı’nın gönderdiği bu istihbaratta, “Suriye/İdlib’de HTŞ/FEC/ENC terör örgütü ve DEAŞ (IŞİD) örgütünün üstü düzey yöneticileri tarafından, ülkemizde bulunan örgüt üyelerine yönelik maddi yardımda bulunmak amacıyla anlaşmaya vardı” denildi.

‘HTŞ ve IŞİD Türkiye’deki örgüt üyelerine yardım göndermek için anlaşmış’

IŞİD’in Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısına ilişkin Urfa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dosyasına yeni belgeler girdi. Dosyaya sunulan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 15 Ocak 2021 tarihli evrakında, HTŞ ve IŞİD’in Suriye’nin kuzeyindeki faaliyetlerine ilişkin istihbarat bilgileri yer aldı.

Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın (TEM) 22 Mart 2019 tarihli ve 03.48.39.310.13 sayılı istihbaratına göre; HTŞ ve IŞİD yöneticileri, Türkiye’deki örgüt üyelerine maddi yardımda bulunmak için anlaşmaya vardı. İstihbarat raporunda şunlar kaydedildi:

“Suriye/İdlib’de HTŞ/FEC/ENC terör örgütü ve DEAŞ (IŞİD) örgütünün üstü düzey yöneticileri tarafından, ülkemizde bulunan örgüt üyelerine yönelik maddi yardımda bulunmak amacıyla anlaşmaya varıldığı, DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan ve ölmüş olduğu bilinen Ebubekir (K) İlhami Balı’nın İdlip’te yaşadığı ve Abduhnasır ismini kullandığı, ayrıca DEAŞ terör örgütünün içerisinde üst düzey yönetici olan Abu Saad (K) Feyiz Al Aggal ile birlikte hareket ettiği, İlhami Balı ve Feyiz El Aggal isimli şahısların, Feyiz El Aggal’ın kardeşi olan ve Suriye/Sülük bölgesinde yaşayan Abu Bara (K) Mahir El Aggal’ın marifetiyle ilerleyen süreçte ülkemize yönelik eylem planladıkları ve eylem amaçlı ülkemize gönderilecek olan DAEŞ terör örgütü militanlarının halihazırda Suriye/Sülük-Tel Abyad bölgelerinde eğitim aldıkları şeklinde bilgiler elde edildiği bildirilmiştir.”

Patlayıcı malzemeler kadın ve çocuklar aracılığıyla sokulmuş

TEM’in 18 Nisan 2017 tarihli ve 05.28.52.322-50 sayılı istihbarat yazısında da IŞİD’in Türkiye’ye patlayıcı malzeme sokmak için kadın ve çocukları kullandığı şöyle anlatıldı:

“DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde -sözde- istihbarat faaliyetleri yürüten Şeyh Abu Bara (K) Mahir El Aggal ve Azzo (K) Ali El Aggal isimli şahıslar hakkında bilgiler iletilmiş, iltisaklı (V) Kurumundan alınan yazıda devam eden süreçte adı geçen şahısların ailelerinin Şanlıurfa/Akçakale sınır hattından illegal yollarla ülkemize geçiş yaparak Şanlıurfa Harran'da ikamet ettikleri; Şeyh Abu Bara (K) Mahir El Aggal ve Azzo (K) Ali El Aggal isimli şahısların ilerleyen dönemlerde Suriye'den temin edecekleri patlayıcı malzemeler ile birlikte illegal yollardan ülkemize geçiş yapabilecekleri ve ülkemizde eylem yapabilecekleri/yaptırabilecekleri, ayrıca son süreçte terör örgütlerinin ülkemize geçirmeye çalıştıkları patlayıcı malzemeleri çatışma bölgelerinden kaçarak ülkemize sığınmaya çalışan kadınlar ve çocuklar aracılığıyla ülkemize geçirmeye çalıştıkları yönünde teyide muhtaç bilgilerin elde edildiği bildirilmiştir.”

‘IŞİD sorumlusu Türkiye’de tedavi görüp döndü’

TEM’in 2020 tarihli istihbaratında ise IŞİD’in sorumlularından Azzo Casım Muhammed El Aggal’ın Türkiye’de tedavi gördükten sonra Suriye’ye yeniden döndüğü anlatıldı. TEM’in 27 Eylül 2020 tarihli ve 00.38.12.090-58 sayılı istihbaratında şunlar kaydedildi:

“DEAŞ terör örgütü bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Azzo Casım Muhammed El Aggal’ın (28-29 yaşında) üst düzey DEAŞ terör örgütü mensubu Abu Bara (K) Mahir El Aggal’ın kız kardeşinin oğlu olduğu, patlayıcı malzeme temini/yapımı konusunda eğitimi bulunduğu, geçmişte mayın patlaması sonucu yaralandığı, Türkiye’de tedavi olması akabinde Suriye’deki faaliyetlerine geri döndüğü, Suriye/Deyr Ez Zor’da bir hava saldırısında tekrar omuzundan/boynundan yaralandığı, vücudunda yara izleri kaldığı ve ayak parmaklarının kopması nedeniyle topalladığı, İdlib/Sermede’de (MGRS: 37SBA9467506786) koordinatında bulunan binada 2018 yılından itibaren eşi ve bir çocuğu ile birlikte yaşadığı, HTŞ/FEC/ENC terör örgütü tarafından yakalanma korkusuyla evden dışarı çıkmadığı, örgütsel faaliyetlerini telefon üzerinden sürdürdüğü, patlayıcılar/tuzaklamalar konusunda DEAŞ terör örgütü mensuplarına yardım ettiği, özellikle Suriye/Rakka ve Deyr Ez Zor’da patlayıcılarla yapılan eylemlerin daha etkili olması ve patlayıcıların etkin kullanımı için çalıştığı ve örgüt unsurlarına patlayıcı malzeme konusunda eğitimler verdiği yönünde bilgilerin elde edildiği bildirilmiştir.”

‘Türkiye’de patlatmak üzere patlayıcı malzeme ihtiyacı’

TEM’in 2017 tarihli başka bir istihbaratında ise IŞİD’in Türkiye’de kullanılmak üzere Suriye sınırından patlayıcı malzeme yolladığı anlatıldı. TEM’in 27 Eylül 2017 tarihli ve 17.36.21.847-15 sayılı istihbaratında, şunlar belirtildi:

“El Marangi’nin DEAŞ terör örgütü adına Tel Abyad bölgesinde patlayıcı malzeme sevkiyatından sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Azzo El Aggal ile önümüzdeki günlerde birlikte hareket edeceği ve örgüt tarafından ülkemize yapılması planlanan bir eylemde kullanılmak amacıyla patlayıcı madde gönderebileceği şeklinde teyide muhtaç bilgilerin elde edildiği bildirilmiştir.”

‘ÖSO’nun kontrol noktalarına saldırı’

TEM’in başka bir istihbaratında ise IŞİD’in Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yönelik eylem planladığı aktarıldı. TEM’in 7 Ocak 2019 tarihli ve 15.36.59.330-19 sayılı ve 8 Ocak 2019 tarihli ve 16.43.48.933-44 sayılı istihbaratlarında özetle şunlar açıklandı:

“DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı/iltisaklı şahısların eylemsel faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; DEAŞ terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Şehy Bara (K) Mahir El Aggal ve kardeşi Azzo (K) Ali El Aggal isimli şahsın Suriye ülkesi İdlib bölgesinde bulundukları, şahısların önümüzdeki günlerde başta İdlib, Azez, El Bab şehirleri olmak üzere Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrol noktalarına saldırı amacıyla Drone (Phantom 4 marka) temin ettikleri, anılan şahısların gizliliğe azami derecede dikkat ettiği ve sık sık yabancı GSM hattını değiştirdikleri, internet tabanlı mesajlaşma programları üzerinden irtibat kurdukları şeklinde istihbari mahiyette bilgilerin elde edildiği bildirilmiştir.”