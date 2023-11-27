Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkındaki dava dosyası birleştirildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11 sanıklı davayla birleştirilmesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yer aldığı dosya ile bu dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce dava dosyalarının birleştirilmesi talebini değerlendirdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu davanın devam eden dosyayla birleştirilmesine karar verdi.

Buna göre tutuksuz sanık Ogün Samast'ın 6 Aralık'ta yapılacak duruşmada hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Hrant Dink'in 15 Kasım'da cezaevinden salıverilen katili Ogün Samast hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazılarak aralarında Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de bulunduğu 11 sanığın yer aldığı dosya ile bu dava arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğunu gerekçesiyle bu dosyanın birleştirilmesine muvafakat edilip edilmeyeceğinin sorulmasına karar vermişti.