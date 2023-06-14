Hrant Dink davasının bir sonraki duruşması 20 Eylül'e ertelendi

Hrant Dink cinayeti davasında hüküm giyen sanıkların da aralarında bulunduğu 10 sanık açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' ve ‘kasten öldürme’ suçlarından yargılanan sanıklar ilk ifadelerini verdi.

Saat 10.00’da İstanbul Çağlayan 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan duruşmada Hrant Dink'in eşi Rakel Dink ve çocukları 'müşteki' sıfatıyla yer aldı. Sanık olarak yargılanan dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Trabzon Emniyeti Terörle Mücadele Müdür Yardımcısı Adem Sağlam, Zeynel Abidin Yavuz, Yasin Hayal, eski TEM Şube Müdürü Yahya Öztürk, Tuncay Uzundal, Faruk Sarı, Ersin Yolçu ve Erhan Tuncel duruşmaya SEGBİS ile katıldı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre sanık ifadelerinin ardından mahkeme, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak 2005'den itibaren İstihbarat Şube birimlerinden elde edilen bilgi ve belgelerin diğer birimlerle paylaşılması gerektiği yönünde yasal düzenlemenin ve fiili uygulamanın olup olmadığının bildirilmesini, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak 2005-2006-2007 yıllarında İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından elde edilen bilgilerin diğer şubelerle, özellikle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile paylaşılıp paylaşılmadığını araştırılarak bilgi ve belgelerin mahkemeye gönderilmesinin istedi.

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın tarihini 20 Eylül olarak belirledi.