Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu'dan ilk açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

DHA'nın haberine göre, görüşmenin ardından bugün saat 14.00'te İstanbul Havalimanı'na gelen Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının görüşme ile sorusuna "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.