Hrant Dink cinayetinin araştırılması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

HEDEP, Agos Gazetesi kurucusu Hrant Dink'in öldürülmesinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla verdiği önergenin diğer önergelerin önüne alınarak Meclis'te görüşülmesini istedi.

Önerinin gerekçesini açıklayan HEDEP Van Milletvekili Zülküf Uçar, "Katledilmiş adalet inancına dün bir darbe daha indirilmiştir. Sevgili Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ı tahliye eden zihniyetin topluma açık bir mesaj verdiği ortadadır. Cezasızlık politikasıyla örülmüş devlet kodları bir kez daha eksiksiz çalışmış ve bir evladına daha müşfik kanatlarını germiştir" dedi.

Önerge üzerine söz alan CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Hrant Dink suikastının siyasi bir cinayet olduğunu belirterek, "Cinayeti biz gördük, hepimiz gördük. Sadece katili değil, arkasındakileri de gördük. Hrant Dink cinayeti, siyasi bir cinayettir; organizedir. Gün geldi Erkenekon’a ihale edildi; gün geldi cemaate ihale edildi. Hrant Dink cinayeti aslında yeni bir rejimin inşası için tasarlanmıştı. Bugün de AYM’nin kapatılması girişimi ile Hrant Dink cinayetinin tetikçisinin bugün serbest bırakılması da rejimin yeniden inşa sürecinin adımlarıdır" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere tehditlerin sürdüğü dile getiren Baltacı, "Bugün de birçok gazeteci aynı tehditler altında yaşıyor. Daha yeni MHP’li İzzet Ulvi Yönter, gazeteci Alican Uludağ’ı ‘nefesimiz ensende’ diyerek tehdit ettiği bir ülkede, ensesinden vurulan bir gazetecinin katilinin serbest bırakılması aslında şaşırtıcı bir durum değildir" dedi.

Konuşmaların ardından önerge AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. (ANKA)