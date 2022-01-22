HPV aşısının ücretsiz olması için önemli rapor

Ödeyici Kurumu ilgilendiren 5510 sayılı kanunun 63. Maddesinde, sigortalının ve bakmakta yükümlü olduğu kişiler için Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri kısmında "hastalanmalarına bakılmaksızın kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri" yazmaktadır. (Yukarıda SGK Mevzuatı)

Rahim ağzı kanseri (serviks kanseri) ülkemizde de görülen, Human Papilloma Vinıs (HPV) bulaşmasıyla oluşan, ölümcül, başta aşı ve diğer yöntemlerle önlenebilir bir hastalık olduğu güncel tıbbi bilgilerle sabittir. Sağlık Bakanlığımızın yayınlarında da dünya tıbbıyla uyumlu şekilde işlenmiştir. (Tıbbi değerlendirme 1-2)

Bazı hastalıkların aşıyla önlenebileceği ve yok edilebileceği bilimsel bir gerçektir. (Tıbbi değerlendirme 5)

Bunlar arasında rahim ağzı kanseri aşısı da vardır. Dünyada rahim ağzı kanserlerini önlemeye yönelik aşılama (HPV aşısı) 87 ülkede ulusal aşılama programına dahildir. (Tıbbi değerlendirme 2)

Rahim ağzı konserlerine yakalanıldığında hastalığın ölümcül olduğu gerçeğinden hareketle aşı hayati öneme haizdir.

Aşıların içerdiği HPV suşları markalar arasında farklıdır. Aşının içerdiği virüs suşları çeşidine karşı koruyuculuğu yüzde 99,7 olarak kabul edilmektedir. Aşı literatüre maliyet etkin olarak kabul edilmektedir. (Tıbbi değerlendirme 4)

Bu veriler ışığında rahim ağzı kanserlerine karşı aşılama yapılmasının tıbben gerekli olduğu kanaati oluşmaktadır.