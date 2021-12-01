HPV aşısı için toplanıldı: Hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz, aşı hakkımızı istiyoruz!

Kadın Dayanışma Komiteleri ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, bugün Antalya Adliyesi önünde HPV aşısının ücretsiz olması için bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada aşı ücretinin SGK tarafından karşılanması gerektiği vurgulandı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde HPV aşısı yaptıran kadınlarla birlikte SGK’ya başvurmuş ve aşı için ödenen ücretlerin iade edilmesini talep etmişti. Bu talebin reddedilmesi üzerine Türkiye’nin çeşitli illerinde ücretlerin iadesi için SGK aleyhinde davalar açıldı.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği başkanı Av. Müjde Tozbey Erden de ilk doz aşısını yaptırdıktan sonra SGK’dan ücret iadesi yapılması için Antalya 1. İş Mahkemesi’nde dava açtı. Davanın bugün görülen birinci duruşması sonrasında Kadın Dayanışma Komiteleri ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri bir basın açıklaması düzenleyerek HPV aşısının ücretsiz olması gerektiğini ifade ettiler.

‘HPV aşısı üzerinden kadının yaşama hakkına dikkat çekiyoruz’

Kadın Dayanışma Komiteleri adına konuşan Defne Çelikbaş, aylardır Türkiye’nin farklı yerlerinde HPV ve aşı hakkı üzerine etkinlikler düzenlediklerini belirttiği konuşmasında “Aşı hayat kurtarır, ücretsiz ve patentsiz olmalıdır diyerek özellikle kadın sağlığı için çok önemli olan bir konuda bir hak mücadelesi veriyoruz” dedi.

Çelikbaş, HPV’nin cinsel yolla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle “toplum sağlığının bir bileşeni olarak kabul edilmesini engellemeye çalışan gerici zihniyetin tam karşısında” HPV aşısı üzerinden kadının yaşama hakkına dikkat çektiklerini belirtti.

Çelikbaş şöyle konuştu:

"Piyasacılık ve gericilik öyle istiyor diye yaşam hakkımızdan, aşı hakkımızdan, sağlık hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz! HPV aşısının ulusal aşı programına eklenmesi talebinden vazgeçmeyecek, bugünkü gibi ilerleyen günlerde görülecek olan diğer davaların da takipçisi olacağız! Bu davalar bizler için toplumun sağlık hakkı, kadının yaşam hakkı mücadelesinde bir uğraktır. Ve kadınlar haklarının takipçisi, kazanımlarının bekçisi, ülkemizin aydınlanma mücadelesinde dayanışmanın simgesidir. Aşı hayat kurtarır! Hayatlarımızdan vazgeçmiyor, aşı hakkımızı istiyoruz!’’

'Dünyadaki en yaygın dördüncü kanser türü rahim ağzı kanseri'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına söz alan avukat Ayşim Kontaş dünyadaki en yaygın dördüncü kanser türünün rahim ağzı kanseri olduğunu ifade ettikten sonra şunları kaydetti:

"Bundan korunmanın en faydalı yolu da HPV aşısı olmaktır. 3 doz olarak uygulanan HPV aşısı birçok ülkede ücretsizken, ülkemizde ücretli olarak uygulanmaktadır. Toplam maliyeti şu an için 2 bin 85 TL'dir. Biz Emek Eczanesi’nden eczacı Cem Kılınç'ın başlatmış olduğu kampanyaya dahil olduk ve bu yönde birçok dava açtık. Dernek başkanımız avukat Müjde Tozbey Erden de HPV aşısı olmuştu. Bu aşının ilk dozunun ücret iadesi için SGK aleyhine Antalya 1. İş Mahkemesi'ne dava açtı. Duruşma birçok önemli kuruluşun görüşü alınmak üzere ertelendi. Amacımız HPV aşısının ulusal bağışıklık sistemine dahil edilmesi ve aşıya herkesin ulaşmasının sağlanmasıdır."