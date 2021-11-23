HPV aşısı davası: Hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz, aşı hakkımızı istiyoruz!

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nin HPV aşısı bedellerinin iadesi için SGK’ya açtığı davanın ilk duruşması bugün Ankara Balgat Adliyesi’nde gerçekleşti.



Kadın Dayanışma Komiteleri, Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri adına Eczacı Cem Kılınç, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ve CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de davaya destek olmak için açıklamaya katıldı.



Davanın ardından adliye önünde Ankara Kadın Dayanışma Komiteleri ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği basın açıklaması yaptı.



Açıklamada söz alan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden davanın eksiklerin giderilmesi için ertelendiğini duyurdu. Erden, HPV aşısının ulusal aşı programına dahil edilmesi, tüm kadın ve erkeklerin ücretsiz aşılanması gerektiğini, dernek olarak davayı takip etmeye devam edeceklerini söyledi.



Kadın Dayanışma Komiteleri adına “Kusura bakmasınlar! Piyasacılık ve gericilik öyle istiyor diye yaşam hakkımızdan, aşı hakkımızdan, sağlık hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz” diyen kadınlar davayı takip edeceklerini ilan ettiler.

'Hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz, aşı hakkımızı istiyoruz'

Ankara Kadın Dayanışma Komiteleri'nin “Aşı hayat kurtarır! Hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz ve aşı hakkımızı istiyoruz!” başlıklı açıklaması şöyle:

HAYATLARIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ, AŞI HAKKIMIZI İSTİYORUZ!



Bugün burada, HPV aşısı ile aşılanan kadınların SGK’ya yaptığı ücret iadesi başvurusunun reddedilmesi üzerine açılan bir davanın takipçisi olmak üzere buluştuk.



HPV virüsü kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilen, her yıl yüzbinlerce kadının hastalanmasına ve binlerce kadının ölmesine neden olan bir virüstür. Kadınların hayatına mal olabilen bu virüsün tanı ve tedavi süreci hem bireylere hem de kamuya da milyarlarca liraya mal olmaktadır. Oysa aşılanma ile HPV virüsünün neden olduğu hastalık ve kanserlerin önlenmesi mümkündür. Ama aşılamayı akıldışı bir şekilde bir maliyet olarak gören iktidar, her konuda olduğu gibi sağlık hizmetini de piyasaya terk etmekte, maliyeti bireylere yüklemektedir.



Ülkemizde tam doz HPV aşısı olabilmenin maliyeti kişi başı 2000 liranın üzerindedir. Geçim sıkıntısının tüm toplumun ana gündemi haline geldiği, emekçilerin açlık ve yoksullukla boğuştuğu günümüzde emekçi bir kadının, bir öğrencinin bu aşıya erişmesi söz konusu bile değildir! Oysa bu aşı ulusal aşı takvimine alınsa, kadın erkek herkes erken yaşlardan itibaren ücretsiz olarak aşılansa, binlerce kadının ölümünün engellenmesi ve hastalanması engellenecek, kadınların bir de hastane koridorlarında yaşam mücadelesi vermesine gerek kalmayacaktır!



İşte bu soruna dikkat çekmek için örgütlenen bir HPV aşı dayanışması, bugün artık Kadın Dayanışma Komiteleri’nin doğrudan içinde olduğu “HPV Aşısı Ücretsiz Olsun” talebine dönüşmüştür. Bizler, Kadın Dayanışma Komiteleri olarak, aylardır Türkiye’nin farklı yerlerinde HPV ve aşı hakkı üzerine etkinlikler düzenliyor, “Aşı hayat kurtarır, ücretsiz ve patentsiz olmalıdır” diyerek özellikle kadın sağlığı için çok önemli olan bir konuda bir hak mücadelesi veriyoruz. HPV’nin cinsel yolla bulaşan bir hastalık olması nedeniyle toplum sağlığının bir bileşeni olarak kabul edilmesini engellemeye çalışan gerici zihniyetin tam karşısında, bir de HPV aşısı üzerinden kadının yaşama hakkına dikkat çekiyoruz.



Kusura bakmasınlar! Piyasacılık ve gericilik öyle istiyor diye yaşam hakkımızdan, aşı hakkımızdan, sağlık hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz! HPV aşısının ulusal aşı programına eklenmesi talebinden vazgeçmeyecek, bugünkü gibi ilerleyen günlerde görülecek olan diğer davaların da takipçisi olacağız! Bu davalar bizler için toplumun sağlık hakkı, kadının yaşam hakkı mücadelesinde bir uğraktır. Ve kadınlar haklarının takipçisi, kazanımlarının bekçisi, ülkemizin aydınlanma mücadelesinde dayanışmanın simgesidir!



Aşı hayat kurtarır! Hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz ve aşı hakkımızı istiyoruz!

'Çabamız, yaşam hakkı mücadelemizin bir parçasıdır'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına basın açıklamasını gerçekleştiren Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey Erden'in açıklaması şöyle:

"Rahim ağzı kanseri dünya çapında kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanserdir. Bu kanseri önleyen aşı ise HPV aşısıdır. 3 doz yapılan HPV aşısı ile rahim ağzı kanserinden korunmak mümkündür. Dünyamızda yüzden fazla ülke de ücretsiz iken, ülkemizde maalesef 3 doz HPV aşı fiyatının toplamı 2.085,00 TL'dir. Bu nedenlerle aşımızın kadınlara ücretsiz olabilmesi için Emek Eczanesi'nin başlattığı kampanyaya Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak dahil olduk ve onlarca dava açtık.

Bugün açtığımız davalardan bir tanesinin duruşması görüldü. HPV aşısı yaptıran kadın müvekkilimiz adına Sosyal Sigortalar Kurumu'na karşı Ankara 61. İş Mahkemesi'nde aşı ücretinin kendisine iade edilmesi için dava açtık. Bu davanın il duruşması bugün görüldü. Bugün ki duruşmamız, bu konuda çalışan önemli kuruluşların görüşlerinin alınmasına karar verilerek ertelendi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak bizim amacımız, bu davalar ile HPV aşısının ulusal bağışıklama programına dahil edilmesi ve HPV aşısının kadın/erkek herkes için ücretsiz olmasının sağlanmasıdır. Aşı bursu ile başlayan, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin hukuk ve farkındalık mücadelesi ile devam eden bu kampanyalar ülkemizde ses getirdi. Hatta içinden geçtiğimiz günlerde aşının fiyatında indirim yapmak zorunda kaldılar. Çünkü aşıya talep çok arttı ve 3 doz aşının 2 bin lirayı geçmesi sürekli olarak dillendirildi.

Geçtiğimiz günlerde de başlattığımız kampanyaya başta Türk Eczacılar Birliği, Türk Tabipler Birliği ve birçok baro olmak üzere ülkemizin birçok kurumundan bu konuya dair harika bir destek geldi. Bu sağlık hakkı konusu artık topluma mal olmuş bir konudur.

AKP iktidarının sağlık politikaları; kadın cinayetlerine sebep olmaktadır. Bu nedenlerle virüsten yüksek oranda koruyan HPV aşısının ücretsiz aşı takvimine alınmasını talep ediyoruz.

Çabamız, yaşam hakkı mücadelemizin bir parçasıdır. Aşımızı istiyoruz"