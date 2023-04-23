Hopaspor taraftarları AKP'li Faruk Çelik'i protesto etti

AKP Artvin Milletvekili Adayı Faruk Çelik, bugün 3. Lig’de oynanan Hopaspor-Tepecikspor maçında Hopaspor taraftarları tarafından protesto edildi. Hopaspor taraftarları, “Dışarı” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı. Protesto üzerine tribünden inen Çelik, maç bitiminde çevik kuvvet polisi eşliğinde stattan ayrıldı.

ANKA'dan Uğur İstanbullu'nun haberine göre Hopa Şehir Stadı’nda bugün 3. Lig takımlarından Hopaspor- Tepecikspor maçı oynandı. Maçı izlemek için stada gelen AKP Artvin Milletvekili Adayı Faruk Çelik, Hopaspor taraftarları tarafından protesto edildi. Hopasporlular, ıslıklarla Faruk Çelik’i protesto ederken; “Dışarı” ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı.

Protesto üzerine tribünü terk eden Faruk Çelik, maçın bitmesinin ardından da çevik kuvvet polisi eşliğinde stattan ayrıldı.

Faruk Çelik, geçen günlerde AKP Artvin Yusufeli İlçe Başkanlığı’nda yaptığı açıklamada, “Buradan söyleyeyim Hopaspor’u şampiyon yapacağız. Efendim birileri diyormuş ki ‘Biz de Hopaspor’u şampiyon yaparız. Yahu yaparız seninki tahmini yani laf olsun diye. Ben Bursaspor’u şampiyon yapmışım, Urfaspor’u şampiyon yapmışım” demişti.