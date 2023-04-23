Bakan Varank'ın Fazıl Say'ın 100. Yıl Marşı'na yorumu tepki çekti

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği 100. Yıl Marşı’nı sosyal medya hesabından "Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle. Fazıl" sözleriyle paylaştı.

Fazıl Say’ın attığı tweeti alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Bence olmamış...” yorumunu yaptı.

Varank’ın paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.