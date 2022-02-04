Hopa Liman işçileri de direnişte: İşçiler iş bıraktı!

Ülkenin birçok yerindeki işçi direnişlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak Hopa Liman işçileri iş bıraktı.

Haber Merkezi

Hopa Liman işçileri bugün iş bıraktı.

Hopa Liman işçileri, liman işletmesi önünde alkışlarla bir araya geldi.

İşçilerin eyleminden bilgiler paylaşan Eren Dağıstanlı "Hopa Liman işçileri aktarıyor - ikramiyeler kaldırıldı -maaşlar netten brüte geçirildi - devletin belirlediği asgari tutar dışında zam verilmedi -mesailer kesildi - Hakkımızı arıyoruz" ifadesini kullandı.

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