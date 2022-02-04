Hopa Liman işçileri de direnişte: İşçiler iş bıraktı!

Hopa Liman işçileri bugün iş bıraktı.
Hopa Liman işçileri, liman işletmesi önünde alkışlarla bir araya geldi.
İşçilerin eyleminden bilgiler paylaşan Eren Dağıstanlı "Hopa Liman işçileri aktarıyor - ikramiyeler kaldırıldı -maaşlar netten brüte geçirildi - devletin belirlediği asgari tutar dışında zam verilmedi -mesailer kesildi - Hakkımızı arıyoruz" ifadesini kullandı.
Hopa Liman işçileri aktarıyor— Eren Dağıstanlı (@erendagistanli) February 4, 2022
- ikramiyeler kaldırıldı
-maaşlar netten brüte geçiril
- devletin belirlediği asgari tutar dışında zam verilmedi
-mesailer kesildi
- Hakkımızı arıyoruz pic.twitter.com/5DhrHk1has