Honduras'taki seçimlerde solcu aday Castro açık ara önde

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta dün genel seçimler ve devlet başkanlığı seçimleri yapıldı.

Yüzde 62'lik bir tarihi katılımın olduğu seçimlerde sağcı Ulusal Parti'nin (PAN) sandık çıkış anketleriyle erken zafer ilan etme girişimlerine karşın Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi adayı Xiomara Castro de Zelaya yaklaşık yüzde 20'lik bir farkla önde görünüyor.

2009'daki ABD destekli darbeyle devrilen Manuel 'Mel' Zelaya'nın eşi olan Xiomara Castro de Zelaya seçilmesi durumunda ülkenin ilk kadın devlet başkanı olacak.

teleSUR'un haberine göre yüzde 16,1'i sayılan oyların yüzde 53,44'ünü Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisi, yüzde 34,01'ini Ulusal Parti ve yüzde 9,23'ünü Liberal Parti adayı aldı.

5,2 milyon kayıtlı seçmeni bulunduğu Honduras'ta halk dünkü seçimlerde devlet başkanının yanısıra 3 başkan yardımcısı, Ulusal Kongreye 128, Orta Amerika Parlamentosu'na (Parlacen) 20 milletvekili ve 298 belediye başkanını seçmek üzere sandık başına gitti.

Honduras Ulusal Seçim Konseyi'nin (CNE) önümüzdeki saatlerde seçim sonuçlarını açıklama bekleniyor.