Honduras Hükümeti, yeni 'demokratik ve sosyalist' yürütme yapısını duyurdu

Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, hükümetin ülkeyi yeniden kurma planını yerine getirmek amacıyla yeni bir yürütme organı yapısı oluşturdu.

Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yeni yapıya ilişkin "Sosyalist ve demokratik devleti inşa etmek için, 28 Haziran 2009 darbesinin yol açtığı demokratik düzenin yıkılmasının ardından on yıl içinde hızla zayıflayan ve bozulan kamu idaresinin yeniden yapılandırılması zorunludur" denildi.

Perşembe günü yayınlanan kararnamede, Kadın, Stratejik Planlama ve Altyapı ve Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanlıklarının oluşturulmasının Libertad y Refundacion (Libre) Partisi liderinin yönetimi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Diğerlerinin yanı sıra kamu ve özel sektörü denetleyecek bir Şeffaflık ve Yolsuzlukla Mücadele Büroları Bakanlığı'nın da kurulduğu duyuruldu.

2009 darbesinin ardından sistematik özelleştirmeler ve piyasacı politikalara maruz bırakılan Honduras'ta nüfusunun yüzde 70'inden fazlası, beslenme, su, elektrik, ulaşım ve sağlık gibi ihtiyaçlara erişimde sorun yaşıyor. Honduras'ta bu yılın başındaki seçimlerde ülkenin cumhurbaşkanı seçilen Xiomara Castro, 2009'da ABD güdümünde gerçekleşen darbeyle gelen narkotik çetelerle iç içe iktidarlardan sonra ülkenin ilk meşru lideri olmuştu.

Castro, ülkenin tekrar bir halkçı ekonomik modele dönmesi yönünde bir programa sahip.