Halk kutladı: Eski Honduras Cumhurbaşkanı tutuklandı, zincire vuruldu

Eski Honduras Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez, polis baskını sonucunda tutuklandı. ABD'nin bir dönem en büyük müttefiklerinden olan isim, cumhurbaşkanlığından düşer düşmez ABD tarafından da hedef alınmak zorunda kalmıştı.

Halk kutladı

Kawsachun News’in haberine göre, Honduraslılar, Juan Orlando Hernandez'in tutuklama emri verilmesinin ardından polis tarafından evinde kelepçelenmesi, zincirlenmesi ve gözaltına alınmasını kutladı.

Telesur’un haberine göre adli makamlar, eski Honduras Cumhurbaşkanı Hernandez’in evinde arama başlatılmasını hükmetti. Yargıtay’ın tutuklama emri çıkarmasının ardından, Honduras polisi sabah saatlerinde Hernandez’in evini ablukaya aldı. Honduras polisi, ağır silahlı özel harekât birimlerince yürütülen operasyon sonucunda Orlando Hernandez gözaltına aldı.

Telesur’un Honduras muhabiri Gilda Silvestrucci sosyal medya hesabında, Juan Orlando Hernandez’e düzenlenen operasyonu, tutuklanma ve zincirle yürütülme görüntülerini paylaştı. Polis tarafından başkent Tegucigalpa'daki evinden el ve ayak bilekleri kelepçeli olarak götürülen Hernandez'in kurşun geçirmez yelek giydiği görüldü.

ABD'nin tutuklama talebi

ABD Honduras Büyükelçiliği, Orlando Hernandez’in uyuşturucu ticaretine karıştığını ve silahlı çetelerle bağlantılı olduğu gerekçesiyle, eski Cumhurbaşkanı’nın derhal tutuklanmasını ve Amerika’ya teslim edilmesini talep etmişti. Honduraslı politikacının iade amacıyla geçici olarak tutuklanması talebi, Hernandez’in seçimleri kaybetmesinden yirmi gün sonra ABD'nin Tegucigalpa'daki büyükelçiliği tarafından iletildi. Büyükelçilik, Hernandez’in 2004’ten bu yana Amerika Birleşik Devletleri'ne Honduras üzerinden yaklaşık 500 bin kilogramdan fazla kokaini göndermek için aracılık yaptığını açıklamıştı.

Eski başkanın büyük ölçekli uyuşturucu ve silah kaçakçılığı iddiasıyla ABD’ye teslim edilmesi için Honduras mahkemesinin karar alması bekleniyor. Edwin Ortez başkanlığındaki 15 sulh hakiminden oluşan kurul, Hernandez’in ABD’ye iade talebini değerlendirecek.

2014-2022 yılları arasında Honduras’ın cumhurbaşkanı olan Hernandez, “İş birliği yapmaya, o zamana kadar gönüllü olarak eşlik etmeye hazırım ve istekliyim. Yargıçlar, bu durumla yüzleşmeyi ve kendimi savunmayı böyle tayin ediyor” demişti. Honduras Güvenlik Bakanı Ramón Sabilllón, Hernández'in bir New York mahkemesi önünde uyuşturucu kaçakçılığı, silah kullanımı ve uyuşturucu kaçakçılığı kartelleriyle yasadışı ortaklık da dahil olmak üzere dört suçlamayla suçlandığını belirtti.

Bir zamanlar ABD'nin bölgedeki en yakın müttefikiydi

Juan Orlando Hernandez bir zamanlar ABD’nin bölgedeki en değerli müttefiki olarak tanımlanıyordu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen haftaki açıklamasında, Hernandez'in El Salvador, Guatemala ve Honduras'ta yolsuzluk veya demokrasiyi zayıflatmakla suçlanan kişiler listesine dahil edildiğini söylemişti. Blinken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD, Honduras'ın eski devlet başkanı Juan Orlando Hernandez'e yolsuzluk nedeniyle vize kısıtlamaları getirerek Orta Amerika'da şeffaflığı ve hesap verebilirliği geliştiriyor. Hiç kimse hukukun üstünde değildir" demişti.

Eski devlet başkanının kardeşi, eski Honduraslı kongre üyesi Tony Hernandez, geçen yıl Mart ayında uyuşturucu kaçakçılığı suçundan ABD'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Tony Hernandez'in ağabeyi yararına 2009, 2013 ve 2017 seçimlerinde iktidar partisi için milyonlarca rüşvet aldığına hükmedilmişti.

2009'daki darbeden sonra ilk meşru lider: Xiomara Castro

Honduras'ta son seçimlerde ülkenin cumhurbaşkanı seçilen Xiomara Castro, 2009'da ABD güdümünde gerçekleşen darbeyle gelen narkotik çetelerle iç içe iktidarlardan sonra ülkenin ilk meşru lideri olmuştu.

2009'daki darbenin ardından gelen rejimin temsilcilerinin narkotik suç seceresinin kabarıklığı iktidarlarının son gününe dek artarken, ABD destekli rejimin temsilcileri görevleri biter bitmez ABD tarafından yargılanacağı düşüncesiyle 'önlem alma' yoluna gitmişti. ABD'de kendisi hakkında uyuşturucu kaçakçılarına yardım etmek suçundan soruşturma açıklan Honduras'ın eski Cumhurbaşkanı Juan Orlando Hernandez, Orta Amerika parlamentosu üyesi olarak yemin ederek bölgedeki kovuşturmalara karşı dokunulmazlığını garantilemeye çalışmıştı.

Hernandez, Xiomara Castro'nun göreve başlamasından sadece birkaç saat önce ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağını tahmin etmiş ve buna uygun 'önlemler' almıştı.

Uyuşturucu çeteleriyle bağları alenen bilinen Hernandez, defalarca uyuşturucu kartelleriyle bağlantıları reddetti ve ABD mahkemelerinde resmen suçlanmadı. Öte yandan ülkede uyuşturucu sirkülasyonunun en çok canlandığı dönemse ABD'nin bölgede sözde "uyuşturucuyla savaş" başlatmasıyla mümkün oldu.