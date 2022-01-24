HomurCUK mizah dergisinin yeni sayısı çıktı

Bu yıl 23. yaşını kutlayan HOMUR mizah grubunun DİSK Birleşik Metal-İş sendikasıyla birlikte ortak projesi olan HomurCUK mizah dergisinin 37. sayısı çıktı. Ayrıca metal işçilerinin çocukları için hazırlanan Kırmızı Metal Karınca çocuk dergisinin 26. sayısı da yayımlandı.

HomurCUK'un yeni sayısına eserleriyle katkıda bulunan sanatçılar ise şöyle:

Ahmet Zeki YEŞİL, Asuman KÜÇÜKKANTARCILAR, Altan ÖZESKİCİ, Aslı ALPAR, Atay SÖZER, Atilla ATALA, Ayten KÖSE, Barış, Beşir GEROĞLU, Birol ÇÜN, Canol KOCAGÖZ, Coşkun GÖLE, Dinçer PİLGİR, Ekrem KILIÇ, Emre BAKAN, Hüseyin ASLAN, Hüseyin ÇAKMAK, İbrahim ORMANCI, Lütfü ÇAKIN, Lütfü DAĞTAŞ, Musa KEKLİK, Mustafa YILDIZ, Necmi OĞUZER, Ozan ÇAVDAR, Rahime HENDEN, Savaş ÜNLÜ, Serdar KICIKLAR, Seyit SAATÇİ, Tayfun AKGÜL, Ferit AVCI, Hasan KARACA, Hülya ERŞAHİN, Sevgi YILMAZ.

HomurCUK 37. sayı ile Kırmızı Metal Karınca 26. sayıya homur.blogspot.com adresinden ulaşılabilir.