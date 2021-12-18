Başka türlü mizah: Homur 23 yaşında!

İlk sayısını 18 Aralık 1999 tarihinde çıkaran Homur Mizah Dergisi 23 yaşına bastı.

Tarım ve kooperatif için hazırladığı özel sayısı ile okuyucuyla buluşan Homur, Seferi Keçi Kültür-Yaşam Dergisi'nin katkıları ile 23. yaş günü olan 18 Aralık 2021'de yayınlandı.

Homur'un 88.sayısına homur.blogspot.com adresinden ulaşabilir, inceleyebilirsiniz.

Homur nedir?

“Parayla satılmayan, gerek duyulduğu zaman çıkan” mizah dergisi… 1999 yılında “Homur Mizah Grubu” adıyla toplanan birkaç mizah yazar ve çizeri tarafından çıkartıldı. Emeği savunan, fıstıki yeşil renkli bu dergi kâr amacı gütmemektedir. Bu yüzden pek çok yerli ve yabancı çizerin eserleri burada yer aldı. İlk 44 sayısı Evrensel Gazetesi’nin hafta sonu eki olarak yayınlandı, daha sonra her sayısı farklı demokratik kitle örgütleri tarafından çıkartıldı. 2021 itibarıyla 88.sayısına ulaştı.

Pek çok yazar ve çizer eserleriyle Homur’da yer almışlardır. Bayilerde bulunmayan HOMUR demokratik kitle örgütleri tarafından elden dağıtılmaktadır; bu konudaki sloganı, “Siz Homur’u bulamazsınız ama Homur gelir sizi bulur…”

Ayrıca Homur Mizah ve Karikatür Grubu pek çok etkinlik ve sergi düzenlemiştir. Birleşik Metal Sendikasıyla birlikte yayınlanan 2 sayılık KRİZ dergisi vardır. Gene Birleşik Metal Sendikasıyla iki ayda bir HOMURCUK ve çocuklara yönelik KIRMIZI METAL KARINCA dergileri yayınına devam etmektedir.