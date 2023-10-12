Hollywood’da anlaşma sağlanamadı: Grev yeniden başlayacak

ABD’deki film ve dizi sektörünün merkezi Hollywood’da oyuncuların başlattığı tarihi grev, yapımcıların anlaşmaya varamaması üzerine kaldığı yerden sürecek.

ABD’de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları’nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattığı grevi sonlandırmak amacıyla Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği’yle (AMPTP) beş gündür yürüttüğü görüşmeler askıya alındı.

AMPTP, SAG-AFTRA’nın teklifinin yılda ek 800 milyon dolara mal olacağını ve ekonomik yüke yol açacağını savundu.

SAG-AFTRA ise AMPTP’nin teklifindeki şartların, grev başlamadan önce sunduğundan ''daha olumsuz olduğu''nu öne sürdü.

Yapımcı şirketlerin, yapay zekaya karşı koruma, maaşları artırma ve film kazançlarından yüzde iki oranında pay vermeyi kabul etmediğini belirten SAG-AFTRA, üyelerini yeniden greve çağırdı.

Senaristler, en son 2007’de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları, yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı. Hollywood’da senaristlerin başlattığı ve oyuncuların da katıldığı, yaklaşık beş aydır süren grev, stüdyolarla varılan anlaşmanın ardından 27 Eylül’de resmen sona ermişti.