Hollywood senaristleri 15 yılın ardından greve çıkabilir

Amerika Yazarlar Birliği (WGA) ile Hollywood’un büyük stüdyoları çalışma koşulları, ücretler gibi konulardaki anlaşmazlıklara dair görüşmelere devam ediyor. Görüşmeler sonuçsuz kalırsa Hollywood senaristlerinin greve çıkma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

The Guardian’ın haberine göre; Walt Disney ve Netflix gibi büyük yapım şirketleriyle müzakere içinde olan Amerika Yazarlar Birliği'nin, anlaşmaya varılamaması durumunda 15 yıl sonra ilk defa grev yapabileceği belirtildi.

Artan yayın platformları sürecinde maddi sorunlar yaşadıklarını, sezonların kısaldığını ve ödemelerin miktarının azaldığını ifade eden Hollywood senaristleri, çalışma koşullarının düzeltilmesi ve ücretlerinin artırılmasını talep ediyor.