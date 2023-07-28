Hollywood grevi Emmy Ödül Töreni'ni erteletti

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle başlattıkları ve Amerikan Senaristler Birliği'nin de (WGA) dahil olduğu ortak grev devam ediyor.

Hollywood'daki 11 bin 500 senarist ve yaklaşık 65 bin oyuncunun destek verdiği grev nedeniyle "Televizyon dünyasının Oscarları" olarak kabul edilen Emmy Ödülleri töreninin erteleneceği belirtiliyor.

Eylül ayında yapılması planlanan ödül töreninin ertelenmesine ilişkin karar henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak Variety dergisinin haberine göre törenin ertelenmesine ilişkin taraflar bilgilendirildi.

Ödül töreninin Ocak ayına erteleneceği belirtiliyor.