Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğu ‘saldırı tehdidi' gerekçesiyle kapatıldı

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu, Konsolosluk çevresinde olabilecek olası protesto gösterileri ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle geçici süreyle kapandığını duyurdu.

Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Başkonsolosluğun 30 Ocak’tan itibaren geçici süreyle kapatılacağı açıklandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılacaktır.”

ABD vatandaşlarını uyarmıştı

ABD Büyükelçiliği tarafından dün yapılan açıklamada Türkiye’de özellikle İstanbul’da Beyoğlu, Galata olmak üzere Batılı turistlerin sıkça ziyaret ettiği yerlerde olası terör saldırısına dair vatandaşları uyarılmıştı.