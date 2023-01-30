ABD Türkiye'deki vatandaşlarına adres vererek saldırı uyarısında bulundu!

ABD Büyükelçiliği’nin sayfasında yer alan uyarıda ABD vatandaşlarının Avrupa’da yaşanan Kuran yakma eylemlerine yönelik olası bir karşılık saldırısına karşı kiliseler, sinagoglar, diplomatik misyonlar ve Batılı turistlerin sıkça ziyaret ettiği bölgelere karşı dikkatli olmasını istedi.

Uyarıda şu ifadeler yer aldı:

“ABD hükümeti, İstanbul'da veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği diğer yerlerde, özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgelerinde, kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara karşı teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı vatandaşlarını uyarıyor. Türk makamları bu konuyu araştırıyor. Bu mesaj, Avrupa'daki Kuran yakma olaylarıyla ilgili 27 Ocak 2023 güvenlik uyarısını güncellemektedir”

Uyarıda, ABD vatandaşlarından Batılı turistlerin sık ziyaret ettiği bölgelere karşı alarm halinde olmaları, kalabalıklardan kaçınmaları, düşük bir profil sergilemeleri, çevrelerinde olanlara karşı dikkat halinde olmaları, yerel medyayı takip etmeleri istendi.