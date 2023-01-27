Almanya, ABD ve Fransa'dan Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, ile Fransa ile ABD'nin Türkiye Başkonsoloslukları, Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına dönük uyarılar yayınladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kısa bir süre önce İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması Türkiye'de terör saldırıları riski artırmıştır. Bu nedenle özellikle yoğun, kalabalık kamusal yerlerde bulunmaktan kaçınılmalı ve dini ibadet yerlerini ziyaret ederken dikkatli olunmalıdır" denildi.

ABD'nin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Avrupa'da son zamanlarda yaşanan Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya önceden hiç uyarı vermeden saldırabilirler." denildi.

ABD'nin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamda şu uyarılar yer aldı:

Batılıların uğrak yeri olan yerlerde tetikte olun.

Kalabalıktan kaçının.

Düşük bir profil tutun.

Çevrenizden haberdar olun.

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Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği'nden Türkiye'deki vatandaşlarına dönük yollanan e-postada ise şu ifadeler kullanıldı:

"ABD Konsolosluğu'nun 27 Ocak 2023'te yayımladığı güvenlik uyarısında hatırlatıldığı üzere, Türkiye'de terör saldırısı riski arttığından Türkiye'de ikamet eden ya da Türkiye'den geçmekte olan Fransızlar ibadet yerleri de dahil olmak üzere özellikle yabancı uyruklular tarafından ziyaret edildiği bilinen buluşma noktalarında azami dikkat göstermeye çağrılmaktadır."