Hollanda'da muhafazakar parti VVD'nin lideri olan Dilan Yeşilgöz başbakanlık için yarışacak

Hollanda'da muhafazakar Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin (VVD) liderliğine seçilen Ankara doğumlu kadın siyasetçi Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Kasım ayında düzenlenecek genel seçimlerde başbakanlık için yarışacak.

VVD yönetimi Pazartesi günü, parti üyeleri için aday olma süresinin Pazar akşamı dolduğunu ancak Dilan Yeşilgöz dışında kimsenin kayıt yaptırmadığını açıkladı. VVD, ülkenin mevcut Adalet Bakanı Yeşilgöz'ün resmi olarak partinin lideri olduğunu duyurdu.

Euronews Türkçe'nin haberine göre Yeşilgöz, seçimlerde VVD partisine liderlik eden ilk kadın olmasının yanı sıra seçimleri kazanması halinde Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olarak tarihe geçecek.

Yeşilgöz VVD liderliğini "büyük bir onur" olarak nitelendirdi ve "Güveniniz için teşekkürler! Ve şimdi büyük bir enerjiyle çalışma zamanı, yapacak çok şey var!" açıklaması yaptı.

Yeşilgöz geçtiğimiz ay VVD'nin lideri olarak Başbakan Mark Rutte'nin yerine geçmek istediğini açıklamış ve Hollanda'yı "daha da güçlü ve dirençli" hale getirmeye hazır olduğunu söylemişti.

46 yaşındaki Yeşilgöz Hollanda'da 2017-2021 yılları arasında milletvekilliği yaptı. Daha sonra ekonomi ve iklim değişikliğinden sorumlu devlet bakanı oldu. Geçen yılın başından bu yana da Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyor.

Hollanda'nın en uzun süre görev yapan Başbakanı Mark Rutte, hükümetinin sığınmacı politikası nedeniyle çökmesinin ardından Temmuz ayında siyaseti bırakacağını açıklamıştı. Rutte yeni bir kabine kurulana kadar görev yapmaya devam edecek.