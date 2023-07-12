Hollanda Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, siyaseti bırakacak Başbakan Rutte’nin yerine aday oldu

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, siyaseti bırakma kararı alan Başbakan Mark Rutte'nin ardından ülkenin en büyük partisi Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nin (VVD) lideri olmak için adaylığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, sığınmacı geçmişe sahip olan Yeşilgöz, Hollanda medyasına göre liberal parti VVDye adaylığı için en güçlü isim.

Yeşilgöz’ün düşen hükümetin en büyük partisi VVD’nin lideri seçilmesi durumunda, Hollanda’nın ilk kadın ve göçmen kökenli başbakanı olma yolu da açılacak.

Koalisyon hükümeti düşmüştü

VVD’nin katı bir göç ve iltica planı konusundaki ısrarlı tutumu nedeniyle çıkan anlaşmazlık nedeniyle, Hollanda’daki 4 partili koalisyon hükümeti geçen hafta düşmüştü.

Yaklaşık 13 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Mark Rutte, bu hafta başında siyaseti bırakma kararı aldığını belirterek, kasım ayında yapılması beklenen erken seçimde VVD’nin başında olmayacağını açıkladı.

Rutte’nin kararının ardından VVD’de genel başkanlık için arayış başladı.

Önümüzdeki hafta liderliği açıklanabilir

46 yaşındaki Türk kökenli politikacı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "VVD liderliği için aday olmaya karar verdim. Söz sırası artık yönetim kurulu ve VVD üyelerinin. Her halükarda ülkemizi daha da güzelleştirme sorumluluğunu seve seve alıyorum" dedi.

Yeşilgöz, ülkenin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf’a yaptığı açıklamada da, Başbakan Rutte’nin halefi olarak “Hollanda'yı daha da güçlü ve dirençli hale getirmeye" hazır olduğunu söyledi.

Kamu yayıncısı NOS’a göre, parti yetkili kurullarının tercih ettiği tek aday Dilan Yeşilgöz.

Parti yönetiminin, muhtemelen önümüzdeki hafta Yeşilgöz’ün VVD genel başkanlığını açıklaması bekleniyor.

Liberal sağ parti VVD, Hollandalı patronların da desteklediği bir parti. Ülkenin en zenginlerinin yaşadığı Lahey yakınlarındaki Wassenaar kasabası, VVD’nin önemli kalelerinden biri.

Dilan Yeşilgöz kimdir?

Ankara’da 1977 yılında dünyaya gelen Yeşilgöz, 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (DİSK) görevli Dersim doğumlu sendikacı Yücel Yeşilgöz’ün kızı.

Yücel Yeşilgöz, darbe sonrası 1980 yılında Türkiye'den kaçarak Hollanda'ya sığınma talebinde bulunmuş.

Dilan Yeşilgöz de, annesi ve kız kardeşi ile birlikte 1984 yılında bir tekneyle Yunanistan’ın Kos adasına kaçmış, oradan da mülteci olarak Hollanda’ya gelmiş.

Amsterdam Belediye Meclisi üyesi olarak aktif siyasete başlayan Yeşilgöz, 2017 yılında VVD’den milletvekili seçildi. Daha önce Devlet Bakanı olan Dilan Yeşilgöz, geçen yıldan bu yana Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyor.