Hollanda’da hükümet düştü, Başbakan Rutte istifa etti

Hollanda’da hükümet, koalisyon ortaklarının "göç politikası ve çatışma bölgelerinden gelen mültecilerin savaş sona erince ülkelerine gönderilmesini öngören yeni iltica planı konusunda anlaşma sağlayamaması üzerine" düştü. Başbakan Mark Rutte istifa etti.

Rutte, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, “Koalisyona siyasi destek ortadan kalktı. Bu çok üzücü. Bu görmezden gelemeyeceğimiz bir siyasi gerçek. Farklılıklar aşılamaz derecede” dedi. Suçluluk duymadığını belirten Rutte, ilk görevlerinin seçime gitmek olduğunu, ulusal çıkarlar için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.

Hollanda'da erken seçimin Kasım ayında yapılması bekleniyor.

Rutte kabinesi geçici olarak görevine devam edecek

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, yeni hükümet kurulana kadar, 4. Rutte kabinesi geçici olarak görevine devam edecek.

Rutte, partisine, hafta içinde katı önlemler içeren yeni bir iltica planı sunacağı sözünü vermişti. Koalisyonu oluşturan dört parti, Çarşamba gününden bu yana planı tartıştı. Cuma günü üçüncü kez toplanan hükümet ortakları yine anlaşamadı. Özellikle "savaş bölgesinden gelen mültecilerin geri gönderilmesi ve bu kişilerin aile birleşimine sınırlama getirilmesi maddesi" konusunda görüş birliği sağlanamadı.

Hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Birliği Partisi (CU), "savaş bölgelerinden gelen mültecilerin aile birleşimi için 2 yıl beklemesi ve aile birleşiminin ayda 200 kişi ile sınırlanması önerisi"ni “zorbalık” olarak değerlendirdi. Hükümetin liberal ortağı Demokratlar 66 Partisi (D66) de, CU’ya destek vererek, bu maddeye karşı çıktı. Hollanda medyasına göre, “aile konusunu kırmızı çizgi olarak belirleyen” koyu dindar CU, tavrından geri adım atmadı ve 4. Rutte hükümetinin düşmesini sağladı.

Lahey’deki kaynaklara göre, Çarşamba günü son tarih belirleyen ve planın Bakanlar Kurulu'nda oylanması için baskı yapan Başbakan Rutte'nin tavrı koalisyon ortaklarını kızdırdı. Rutte, bu tavrından dolayı özür dilese de ortaklarına göre güven çok fazla zedelendi ve hükümetin düşüşü kaçınılmaz hale geldi.

Muhalefet partileri, hükümetin düşmesini olumlu karşıladı, derhal erken seçime gidilmesi çağrısında bulundu.

Rutte’nin başbakanlığındaki 3. koalisyon hükümeti, vergi makamları tarafından çocuk bakım ödeneği konusunda göçmen kökenlilere ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkması üzerine istifa etmişti.

Mart 2021’deki seçimleri koalisyon partilerinin önde tamamlaması üzerine yeniden dört aynı partinin katılımıyla 4. Rutte hükümeti kuruldu.

'Türkiye’den hem çalışma hem de sığınma için geliniyor'

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS) verilerine göre, ülkeye sığınma başvurusu yapanların oranı geçen yıl yüzde 35 arttı. Hollanda’ya 2022 yılında yaklaşık 47 bin kişi sığıma başvurunda bulundu. Sığınmacı göçmenlerin yüzde 52'si Suriye'den geliyor.

CBS'ye göre Suriyelilerin yanı sıra geçen yıl Afganistan, Türkiye, Yemen ve Eritre'den de çok sayıda kişi Hollanda’ya sığınma başvurusunda bulundu. Hollanda’ya geçen yıl gelen toplam göçmen sayısı, 2021 yılına göre 150 bin artarak 403 bin kişi oldu. Kuruma göre, artışın en önemli nedeni Ukrayna’daki savaş. Ukraynalı yaklaşık 108 bin kişi, geçici koruma başvurusunda bulundu.

Hollanda’ya çalışma vizesi yoluyla gelenlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 65 arttı.

Çalışma vizesi ile gelenlerin çoğunluğu Türkiye, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika’da iyi eğitim almış kişilerden oluşuyor.