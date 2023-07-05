Erdoğan Hollanda Başbakanı ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede; ikili ilişkiler, İsveç’in NATO üyeliği süreci, Avrupa’da Kuran'a yönelik eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Erdoğan'ın görüşmede, Hollanda Başbakanı'na önümüzdeki sene Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin taçlanacağına inandığını ifade ettiği aktarıldı.