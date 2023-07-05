Erdoğan Hollanda Başbakanı ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede; ikili ilişkiler, İsveç’in NATO üyeliği süreci, Avrupa’da Kuran'a yönelik eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Erdoğan'ın görüşmede, Hollanda Başbakanı'na önümüzdeki sene Türkiye-Hollanda Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yılının kutlanacağını hatırlatarak üst düzey ziyaretlerle ikili ilişkilerin taçlanacağına inandığını ifade ettiği aktarıldı.